In Marvel’s Midnight Suns komen heel wat superhelden samen om schurk Lilith verschalken. De voorbije weken kregen we voldoende trailers te zien, die telkens een nieuwe held in de schijnwerpers plaatsten. De meest complexe held in de groep, is echter The Hunter. Dit is het hoofdpersonage van de game en je kan The Hunter op verschillende manieren spelen.

Je kan The Hunter cosmetisch aanpassen zoals jij wilt, maar ook op vlak van gameplay heb je veel vrijheid. The Hunter beschikt over drie ‘ability branches’: Light, Darkness en Power. Elke route heeft zijn voor- en nadelen en hierbij ook unieke vaardigheidskaarten, met een unieke ‘Legendary ability’ voor elk pad.

In de onderstaande video zie je The Hunter in actie en kan je enkele van zijn/haar vaardigheden al aanschouwen. Marvel’s Midnight Suns verschijnt op 2 december 2022.