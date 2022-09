Basketbalfans kunnen sinds gisteren aan de slag met een nieuw deel in de NBA 2K-reeks. Zoals dat tegenwoordig hoort bij een lancering, is er een nieuwe video beschikbaar gesteld. Deze video kan je zoals altijd onderaan dit bericht bekijken.

Michael Jordan speelt dit jaar een grote rol in NBA 2K23. Zo kan je alle hoogtepunten van de bekende basketbalspeler naspelen en er is een speciale editie van het spel beschikbaar die in teken staat van de NBA atleet.

Ben je van plan om NBA 2K23 aan te schaffen, dan moet je er wel rekening mee houden dat je flink wat ruimte nodig hebt op je SSD. De game neemt namelijk op de Xbox Series X|S 152.02GB in beslag. Op de PlayStation 5 is de vereiste schijfruimte 143GB en spelers op de pc moeten rekening houden met 110GB.