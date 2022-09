De die-hard Overwatch fans kregen het eergisteren even op hun heupen, want er was wat miscommunicatie. Veel fans dachten namelijk dat de nieuwe Heroes van Overwatch 2 alleen via de Battle Pass verkrijgbaar zouden zijn en dat je er dus geld voor moet neerleggen. Gelukkig is daar nu wat duidelijkheid in gekomen.

Na de commotie die ontstaan was op Twitter reageerde commercial leader Jon Spector met een geruststellend bericht. Spelers kunnen namelijk gewoon de nieuwe Heroes vrijspelen via de gratis tiers van de Battle Pass. Het is dus niet noodzakelijk de Battle Pass aan te schaffen.

Mocht je in een specifiek seizoen niet gespeeld hebben en dus de Hero hebben misgelopen, dan zal je op een later tijdstip deze alsnog gratis kunnen vrijspelen op een andere manier.