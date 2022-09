Marvel’s Midnight Suns zou aanvankelijk veel eerder dit jaar verschijnen, maar Firaxis had toch wat meer tijd nodig en daarom werd de game uitgesteld naar een nader te bepalen datum. Die datum is nu bekendgemaakt tijdens de Disney & Marvel Games Showcase.

We mogen de strategische titel nog dit jaar verwachten, want de releasedatum staat gepland voor 2 december 2022. De game verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De last-gen versies, alsook de Nintendo Switch versie volgen later.

2K Games heeft tevens aangekondigd dat er een animated short zal verschijnen op 31 oktober, die als prequel op de game zal dienen.