Het ziet ernaar uit dat Marvelfans de komende jaren aardig verwend gaan worden. Niet alleen krijgen we een game van Skydance op ons bord, waarin zowel Captain America als Black Panther het Wereldoorlog II-tijdperk trachten veiliger te maken, EA werkt ook aan twee andere titels met Marvelhelden in de hoofdrol. Het gaat dan om (opnieuw!) Black Panther en niemand minder dan Iron Man, de held die de huidige Marvelgekte op gang trapte in 2008.

Volgens Jeff Grubb van Giant Bomb zal EA’s Iron Man-game vóór Black Panther het levenslicht zien. Het zou zelfs niet al te lang meer mogen duren voor we officieel het één en ander over de titel mogen vernemen, maar dat betekent niet dat we snel met Tony Stark aan de slag gaan kunnen. Integendeel, Iron Man bevindt zich momenteel nog in een zeer vroeg stadium van ontwikkeling. Wat ons betreft mogen ze alvast hun tijd nemen, zolang dat tot een topgame leidt.

This is the other game I was talking about when we went over the Black Panther stuff. You shouldn’t have to wait much longer to hear about it, but you will have to wait to play it. Although it’s coming before Black Panther. https://t.co/qFaStBsoL6

— Grubb (@JeffGrubb) September 10, 2022