De afgelopen dagen hebben we vooral veel te horen gekregen over de toekomst van de Assassin’s Creed franchise en daaruit blijkt dat Ubisoft een hoop van plan is. De uitgever heeft echter meer dan dat te bieden, zo hebben ze ook Ubisoft+, wat een abonnementsdienst op hun games is.

Via Ubisoft+ kun je nieuwe releases direct spelen op pc en ook heb je toegang tot een bibliotheek van meer dan 100 verschillende games. Het is dus best interessant voor als je de franchises van de uitgever een warm hart toedraagt. Niet bekend met Ubisoft+? Dan kan je nu profiteren van een actie.

Je kunt Ubisoft+ nu namelijk gratis uitproberen. Deze actie is geldig tot 10 oktober en je krijgt toegang tot alles wat de service normaliter beschikbaar stelt voor betalende abonnees. Je registreren kan hier.