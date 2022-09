S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl had eigenlijk al verkrijgbaar moeten zijn, maar de ontwikkelaar heeft de titel meermaals moeten uitstellen. Wat ook niet helpt is dat er nu een oorlog gaande is in Oekraïne, waar GSC Game World is gevestigd.

Microsoft is vorige week begonnen met het terugbetalen van pre-orders en dat gebeurt meestal wanneer een game voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld. Het vermoeden ontstond zodoende dat S.T.A.L.K.E.R. 2 opnieuw vooruit is geschoven, maar dat is ontkracht door de ontwikkelaar.

De game zal sowieso pas volgend jaar verschijnen en hoewel we nog geen nieuwe releasedatum hebben, is de game intern bij de ontwikkelaar niet opnieuw vooruitgeschoven. Microsoft volgt in deze gewoon z’n policy en zal pre-orders opnieuw toestaan zodra er een exacte releasedatum bekend is.

De verklaring van de ontwikkelaar bij PC Gamer is als volgt:

“We had to postpone the game to 2023 with no exact release date for now. We made the announcement at E3 Microsoft Extended show, alongside the Dev Diary and intro cutscene. Microsoft refunds preorders for the games with no exact release date. When we announce the exact release date later on, the preorders will go live again for Xbox. Pre-orders on PC (Steam, EGS, GOG) are not affected by this.”

GSC Game World is bezig om z’n hoofdkantoor naar Praag te verhuizen, zodat de ontwikkeling voorgezet kan worden. Verschillende ontwikkelaars zijn echter niet beschikbaar of minder, aangezien zij voor het Oekraïense leger vechten tegen de Russische invasie.