Aan alles komt een einde en zo ook Rockstars ondersteuning voor Red Dead Redemption 2 en Red Dead Online. De ontwikkelaar liet in juli al weten dat ze zouden stoppen met grote updates voor de game, zodat ze meer manschappen kunnen verschuiven naar de ontwikkeling van Grand Theft Auto VI.

We zijn inmiddels een aantal maanden verder en nu lijkt Rockstar de daad bij het woord te voegen. In de laatste Red Dead Online update heeft men namelijk een verandering doorgevoerd in de credits, die sinds de laatste update direct vanuit het pauzemenu te benaderen is. Rockstar heeft een bericht toegevoegd, waarin ze hun dank betuigen aan iedereen die geholpen heeft met Red Dead Redemption 2 en Red Dead Online.

Hiermee lijkt Rockstar dus aan te geven dat de ondersteuning vanaf nu echt verleden tijd is en ze hun aandacht gaan vestigen op nieuwe projecten.