Dat de Assassin’s Creed franchise een succes is, is een understatement. Er zijn inmiddels al twaalf delen verschenen in de hoofdserie en zeventien spin-offs. Nu weten we ook hoeveel exemplaren er van al deze titels gezamenlijk zijn verkocht.

Derek Strickland heeft via Twitter gedeeld dat Ubisoft heeft aangegeven dat er wereldwijd inmiddels meer dan 200 miljoen exemplaren van alle games – dus titels van de hoofdserie en de spin-offs – in de reek zijn verkocht. Dit betekent dus dat elke titel in de franchise gemiddeld genomen bijna zeven miljoen keer is verkocht. Dit zijn best indrukwekkende cijfers.

Fans van de Assassin’s Creed-reeks weten ondertussen ook dat er nog heel veel titels onderweg zijn in hun favoriete serie. Zo is Assassin’s Creed Mirage volgend jaar in de winkels te vinden en Ubisoft is ook al druk bezig met onder andere Codename Red en Codename Hexe.