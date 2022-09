Electronic Arts heeft aangekondigd dat ze een samenwerking met Koei Tecmo en Omega Force aan zijn gegaan. Deze bedrijven hebben de krachten gebundeld om een Triple-A jachtgame te maken en het betreft hier een volledig nieuwe IP. De game zal gebaseerd worden op een fantasieversie van het feodale Japan en later deze maand zal EA meer details bekendmaken.

“Het is een eer om samen te werken met EA Originals en steun te krijgen van een team met deze staat van dienst”, zegt Yosuke Hayashi, Executive Vice President van Koei Tecmo. “Het EA-team omarmt onze creatieve onafhankelijkheid volledig en is uitgegroeid tot een waardevolle partner die ondersteuning biedt voor zowel ontwikkeling als publishing. Door onze resources te combineren kunnen we een nieuw soort jachtspel introduceren bij een wereldwijd publiek en ik kijk nu al uit naar de dag dat gamers uit de hele wereld deze nieuwe game kunnen spelen.”

De samenwerking betreft overigens specifiek ontwikkelaar Omega Force en die is natuurlijk bekend van verschillende games, zoals Attack on Titan, Dragon Quest, Fire Emblem, Hyrule Warriors en meer. Ook zijn ze bekend van de Dynasty Warriors-reeks.

“Voortbordurend op het succes van EA Originals, waaronder de recente releases van It Takes Two en Knockout City, vinden we het fantastisch om samen te werken met het getalenteerde team van Omega Force”, aldus Jeff Gamon, General Manager van EA Partners. “Deze studio heeft het jachtgenre naar een hoger niveau getild en hun bewezen talent voor combat, gecombineerd met onverwachte en innovatieve spelmechanismen, is bekend. We kunnen niet wachten om hun nieuwe avontuur later deze maand aan de wereld te introduceren.”