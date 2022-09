In 2003 werd XIII uitgegeven voor onder andere de PlayStation 2 en Nintendo Gamecube en de game wist goed in de smaak te vallen. Microïds vond het een goed idee om in 2020 een remake uit te geven van dit spel, alleen wist deze niet de kwaliteit te bieden van het origineel. De uitgever beloofde beterschap en nu is het moment aangebroken dat XIII Remake de game is die het aanvankelijk had moeten zijn.

Microids maakte dit jaar bekend dat ook zij teleurgesteld waren in XIII Remake en dat ze dit wilden rechtzetten. Er werd een nieuwe ontwikkelaar aangetrokken om de game wederom onder handen te nemen. De verbeterde versie zou via een gratis update beschikbaar worden gesteld. Deze update is nu te downloaden en zal de volgende veranderingen/verbeteringen met zich meenemen: