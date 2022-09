In 2019 kondigde de Koreaanse ontwikkelaar Shift Up de game Project Eve aan voor de PlayStation 4. Nadien hebben we nog een keertje wat screenshots gekregen en toen werd het stil. De game is echter nog altijd in ontwikkeling en tijdens State of Play zijn er wat nieuwe beelden getoond en details gedeeld.

Project Eve is omgedoopt naar Stellar Blade en zal niet langer voor de PlayStation 4 verschijnen. De game is namelijk overgestapt naar de PlayStation 5 en zal exclusief voor dat platform verschijnen in 2023. Een specifieke releasedatum is nog niet bekendgemaakt.