Eerder dit jaar kondigde Sony het loyaliteitsprogramma PlayStation Stars aan. Buiten die aankondiging hebben we tot op heden niets over het programma gehoord, maar tijdens State of Play heeft Sony een tip van de sluier opgelicht.

Zo werden er wat collectables getoond en tevens werd duidelijk dat het programma eind deze maand uitgerold zal worden in verschillende Aziatische landen. In de weken daarna zal PlayStation Stars beschikbaar gesteld worden in Noord-Amerika en Europa.

De campagnes die je in PlayStation Stars treft zullen leuke uitdagingen zijn die je kunt voltooien en dat levert je bij succes een collectable op. Dit kunnen figuurtjes uit games zijn, maar ook miniatuur items gebaseerd op hardware, zij het wel allemaal digitaal.

Alles wat je verzameld hebt, zul je kunnen tentoonstellen in een virtuele showroom via de PlayStation App. Ook kun je jouw verzameling aan je PSN profiel toevoegen. Het programma zal in eerste instantie ook enkel via de PlayStation App beschikbaar zijn en pas in een later stadium op consoles.