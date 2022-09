Tijdens State of Play heeft Ironwood Studios de game Pacific Drive aangekondigd, een first-person survival game waarin je veel zult rijden. Dit is namelijk van belang, omdat je je in een gebied begeeft vol met gevaren. Je auto kan je geregeld uit benaderde situaties redden, mits je deze goed blijft onderhouden.

Het spel speelt zich af in 1955 in een regio gelegen in het noordwesten van de Verenigde Staten. De overheid heeft dit gebied ingericht om veelbelovende nieuwe technieken te ontwikkelen, maar het is helemaal verkeerd uitgepakt met als gevolg een ineenstorting van de omgeving, radiatie en bovennatuurlijke horror.

Er is een muur omheen gezet en de overheid heeft er z’n handen vanaf getrokken, maar wat is er nu precies gebeurd? Aan jou om op onderzoek uit te gaan, maar dat loopt niet zoals gepland waardoor je vast komt te zitten in de ‘Zone’.

Hieronder een trailer en een meer uitgebreide uitleg van Pacific Drive kun je hier op het PlayStation Blog vinden. De game verschijnt in 2023 voor de PlayStation 5.