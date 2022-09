Als je aan online competities denkt kom je al snel uit bij de grote esports toernooien waar de beste spelers ter wereld het tegen elkaar opnemen. Om de wereldtop te bereiken zul je best een hobbelige weg moeten afleggen, en een beetje geluk moeten hebben. Dit terwijl lokale kampioenschappen en toernooien minstens zo leuk zijn.

E-Grounds probeert hierin een oplossing te bieden met de lancering van het gelijknamige platform. Via persbericht heeft het bedrijf laten weten dat gamers zich vanaf nu op dit platform kunnen aanmelden, zij het een pre-registratie. Via deze weg kan je al een team aanmaken of je bij een team aansluiten.

Er zijn via E-Grounds verschillende competities beschikbaar en je kunt daaraan meedoen. Het gaat op basis van skills en als je te goed voor de huidige poule blijkt, kun je promoveren naar een hogere competitie, maar als dat weer té hoog gegrepen is kan je ook weer degraderen. Zie het als een meer lokale competitieopzet, zoals je dat bijvoorbeeld ook bij voetbal ziet.

Het promoveren naar hogere competities komt echter wel tegen een betaling, namelijk € 4,99 per maand. Op 26 september gaan de competities van start en om goed op de hoogte te blijven is er ook een mobiele applicatie beschikbaar, waarin je alle informatie kunt vinden over de huidige stand van zaken en meer.

Met andere woorden: als je een competitieve gamer bent en graag Fortnite, Valorant, League of Legends en Rocket League speelt, kan dit erg interessant zijn.