Tijdens de State of Play-uitzending van Sony PlayStation van gisterennacht werd onder andere een remake van Like a Dragon: Ishin! aangekondigd. Er werd toen aangegeven dat het spel in februari 2023 zou verschijnen, maar nu is ook de precieze releasedatum bekend.

Liefhebbers van de Yakuza-serie kregen de afgelopen dagen heel wat goed nieuws te horen. SEGA liet namelijk weten dat Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name en Like a Dragon 8 in ontwikkeling zijn, alsmede Like a Dragon: Ishin!

Van de laatstgenoemde titel weten we nu dat deze op 21 februari 2023 in de winkels zal liggen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Er is ook een nieuwe video beschikbaar gesteld en die check je hieronder.