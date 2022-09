Morgen gaat de beta van Call of Duty: Modern Warfare 2 van start, maar voor het zover is zal er vanavond eerst nog een showcase plaatsvinden: Call of Duty: Next. Deze showcase bestaat uit verschillende titels, want we krijgen een duidelijke blik op de toekomst van de franchise.

Zo mogen we een volledige onthulling van de Call of Duty: Modern Warfare 2 multiplayer verwachten. Daarnaast zal Call of Duty: Warzone Mobile gepresenteerd worden én Activision zal nieuwe informatie delen over Call of Duty: Warzone 2.

De showcase begint om 19:00 uur, maar om 18:30 staat de stream gepland om live te gaan. Vooralsnog is er geen pre-show aangekondigd, maar als je niks wilt missen tune je over een kwartier in.