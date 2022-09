Vanavond krijgen we veel meer te horen over Call of Duty via de Next showcase, in de tussentijd heeft Infinity Ward een nieuwe video uitgebracht. Deze video gaat dieper in op Gunsmith 2.0, die je in Call of Duty: Modern Warfare 2 zult vinden als middel om je wapens te customizen.

In grote lijnen is het herkenbaar, gezien de Gunsmith al jaren in de games zit. Voor Modern Warfare 2 zijn er echter wat aanpassingen verricht. Zo is er een nieuwe categorie beschikbaar, de ‘Receiver’ en als je unlocks voor die categorie bereikt, speel je een nieuw wapen vrij in dezelfde familie.

Dit nieuwe systeem is voornamelijk bedoeld om het grinden naar nieuwe attachments te versimpelen en in te korten, wat het dus toegankelijker maakt. Bekijk de video hieronder om een goede indruk te krijgen van hoe het precies in z’n werk gaat.