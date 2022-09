Tijdens de Tokyo Game Show heeft Microsoft acht nieuwe titels aangekondigd die naar Xbox Game Pass zullen komen. Eén daarvan is Deathloop, zoals je eerder vandaag al kon lezen. Die game is vanaf 20 september beschikbaar.

Vanaf vandaag zijn er echter ook al gelijk een aantal games beschikbaar, dit zijn: Assassin’s Creed: Odyssey, Danganronpa V3 Anniversary Edition, FUGA: Melodies of Steel en Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered.

Op 13 oktober zal Dyson Sphere Program (pc) beschikbaar komen en als we naar 2023 kijken, mogen we in de lente Blazblue: Cross Tag Battle verwachten samen met Guilty Gear -Strive-. Kortom, grote titels die nu beschikbaar zijn via Game Pass of onderweg zijn.