We weten sinds vorige maand dat Sky: Children of the Light ook naar de PlayStation zal komen. Nu is iets duidelijker geworden wanneer we de game van de maker van Journey mogen verwachten.

Thatgamecompany heeft een tweet de wereld ingestuurd, waarmee zij laten weten dat Sky: Children of the Light in december van dit jaar te spelen zal zijn op een PlayStation console. Het is alleen nog steeds niet bekend op welke spelcomputer van Sony de ‘free-to-play online open world adventure’ zal uitkomen.

Wat we wel weten is dat het spel cross-play zal ondersteunen. Je zal dus samen kunnen spelen met gamers die op een ander platform spelen dan jij.