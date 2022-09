Gisteren maakte Microsoft bekend dat zij weer een aantal games aan Game Pass hadden toegevoegd. Een daarvan was Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered, een titel die daarvoor alleen op de PlayStation 4 en Nintendo Switch te spelen was. Diens vervolg komt ook naar de Xbox en pc.

Het duurt echter nog wel even voordat Xbox One- en Xbox Series X|S-bezitters Ni no Kuni II: Revenant Kingdom kunnen spelen, want Bandai Namco heeft aangekondigd dat het spel gepland staat voor 2023. We weten dus niet of dit begin, midden of eind volgend jaar zal zijn.

Als de Xbox versie uitkomt, kunnen pc-gamers het spel ook aanschaffen via de Microsoft Store. Dit kan nu alleen via Steam.