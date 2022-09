De Halo-serie die in Amerika te zien is op Paramount+ kreeg nogal… gemengde reacties. Toch bleek het een gigantisch succes te zijn, dus het is een no-brainer dat er een tweede seizoen komt. Dit werd bekendgemaakt op het officiële Twitter-kanaal van de Halo tv-serie, die een foto plaatste van de acteurs in IJsland, waar de opnames plaats zullen vinden.

Omdat Paramount+ op dit moment nog niet in Nederland beschikbaar is, hebben wij hier geen officieel kanaal om de serie te bekijken, maar tussen onze lezers zullen vast wel wat slimmeriken zitten die toch een manier hebben gevonden. Zijn jullie blij met de aankondiging van een tweede seizoen, of had je het toch liever anders gezien?