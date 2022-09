In de futuristische shooter Exoprimal neem je het op tegen hordes dinosaurussen terwijl je gewapend bent met een uiterst geavanceerde Exosuit. Er lekker op los schieten en je teamgenoten helpen lijkt de kern van de gameplay te zijn, maar er zit wel degelijk een verhaal in het spel. Daar was nog niet veel informatie over verschenen, maar Capcom laat daar nu meer van zien.

Een nieuwe trailer gaat dieper op het verhaal van de game in, waarin verraad een groot thema zal zijn. De AI Leviathan is geprogrammeerd om de ultieme Exosuit te maken, maar daar heeft het natuurlijk wel proefkonijnen voor nodig om data te winnen. Talloze Exosuits worden de oorlog ingegooid, waarvan er niet veel van over blijven. Ook is er een mysterieus figuur in een Exosuit, die een bekende lijkt te zijn van de groep hoofdpersonen.

Bekijk het hieronder in de story trailer van Exoprimal.