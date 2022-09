Tot op heden hebben we enkel beelden van de singleplayer van Call of Duty: Modern Warfare 2 gezien, maar uiteindelijk draait het natuurlijk om de multiplayer die je in de game te spelen krijgt. Tijdens Call of Duty: Next heeft Activision deze multiplayer onthuld met een explosieve trailer.

De trailer bestaat uit gameplay, maar ook shots vanuit andere hoeken om het nog wat meer spectaculair te laten ogen. Bekijk de trailer hieronder en oordeel zelf. Je kunt de komende dagen aan de slag, want dit weekend zal de open beta op de PlayStation plaatsvinden.