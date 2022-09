Dit najaar verschijnt Call of Duty: Warzone 2.0 samen met Call of Duty: Modern Warfare 2 en daarom werd ook deze Battle Royale shooter tijdens Call of Duty: Next getoond. Warzone 2.0 is gelijktijdig met Modern Warfare 2 in ontwikkeling gegaan en daardoor delen de games de gameplay, de wapens en meer.

Uiteraard is Warzone 2.0 voorzien van een gloednieuwe map, die al sinds 2020 in ontwikkeling is. De map heet Al Mazrah en is de grootste map tot op heden, waarvan je een indruk krijgt hierboven gezien de plattegrond werd gedeeld tijdens de livestream.

Een vernieuwing is dat de voertuigen nieuwe mechanics kennen, waardoor ze qua besturing anders aanvoelen. Dit in snelheid, handling en meer. Ook is het mogelijk om banden kapot te schieten, wat het gebruik bemoeilijkt. Daarnaast zijn voertuigen voorzien van een benzinetank, dus je zult bij veel gebruik moeten bijtanken. Dit kan bij een benzinepomp, waar je tevens je voertuig kunt repareren.

Ook zal het nu mogelijk zijn om als passagier uit de auto te hangen en vijanden onder vuur te nemen, waardoor voertuigen voor meer dynamiek in de gameplay zorgen. Tevens zullen diverse voertuigen voorzien zijn van wapens, iets wat we in de huidige Warzone ook zien. In Warzone 2.0 lijkt dat echter een stuk verder uitgebreid te zijn.

Wat betreft de loot is het nu logischer ingedeeld. Op het moment dat je gewond bent, is het logisch om naar een badkamer te gaan om daar verband te zoeken. En zo zijn er meer logische plekken waar je loot kan vinden.

Interessant is ook dat de cirkel die sluit zich kan splitsen in meerdere cirkels, waardoor er op verschillende plekken gevochten wordt. Tegen het einde komt het allemaal wel bij elkaar voor de finale waar de winnaars uit voortkomen.

Tot slot heeft Infinity Ward aangekondigd dat Warzone 2.0 is voorzien van een DMZ modus, waarover eerder al geruchten gingen. Deze modus wordt eveneens op Al Mazrah gespeeld en er zijn verschillende missies en activiteiten waar je aan deel kunt nemen.

Call of Duty: Warzone 2.0 lanceert op 16 november. Voor beelden verwijzen we je graag naar de multiplayer trailer, gezien daar fragmenten van Warzone 2.0 in te zien zijn.