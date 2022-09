Capcom heeft eerder dit jaar Street Fighter 6 aangekondigd en uiteraard ontbreekt de game niet tijdens de Tokyo Game Show. Hier zijn nieuwe beelden van de fighter gedeeld, die je hieronder kunt bekijken. Aan de hand daarvan leren we dat Ken, E. Honda, Blanka en Dhalsim zullen terugkeren in de game.

Vanzelfsprekend is Street Fighter 6 voorzien van een singleplayer modus en daarin zul je jouw eigen personage kunnen creëren om zo de wereld te veroveren in de World Tour modus. Die modus komt natuurlijk ook voorbij in de trailer, die met bijna 4 minuten aan de lange kant is. Check het zeker even.

Capcom heeft verder nog een gesloten beta aangekondigd voor de game. Deze beta zal op 7 oktober beginnen en duren tot 10 oktober. Deze beta ondersteunt cross-play tussen de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De modi die beschikbaar zullen zijn in de beta zijn: ranked match, casual match, battle hub match, open tournament, extreme battle, game center en training.

In de beta zul je kunnen spelen met Luke, Jamie, Ryu, Chun-Li, Guile, Kimberly, Juri en Ken. Gezien het een gesloten beta betreft zul je je hiervoor moeten aanmelden in de hoop dat je uitgenodigd wordt, daarvoor kan je hier terecht.