In juni kondigde Team Ninja de game Wo Long: Fallen Dynasty aan voor current-gen systemen en pc. De game staat gepland voor een release begin 2023, maar een specifieke datum is nog niet bekendgemaakt. We hoeven echter niet te wachten tot de release daar is om een eerste ervaring met de game te hebben.

Er is namelijk een demo van de game uitgebracht en daarin kun je kennismaken met de character creator, de online multiplayer en diverse gameplay elementen. Oftewel, de demo schotelt je een verscheidenheid aan elementen voor. Weet echter dat je de demo maar voor beperkte tijd kan spelen, je hebt tot 25 september de tijd.

Speel je de demo voor die tijd uit, dan ontvang je een speciaal ‘Crouching Dragon Helmet’ die je in de uiteindelijke game kunt dragen. De demo is beschikbaar op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.