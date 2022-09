Sony liet onlangs behoorlijk wat ogen rollen toen men onthulde dat zij vanaf per direct de adviesprijs van de PlayStation 5 zouden gaan verhogen. Het Japanse bedrijf gaf hiervoor als reden de huidige economische situatie, met name de inflatie en dus ook de hogere prijzen voor onderdelen speelden een belangrijke rol in het besluit.

Al snel ging de aandacht naar het groene kamp en daarop liet Microsoft weten dat de prijs van de Xbox Series X|S hetzelfde zal blijven. Of tenminste, dat blijft voorlopig zo. In gesprek met CNBC vertelt Phil Spencer hoe dit besluit tot stand is gekomen en wat de visie is voor de toekomst. Volgens Spencer is waarde ontzettend belangrijk voor de twee consoles en hij is vooral blij met het succes van de kleinere Series S, die maar liefst de helft van de nieuwe spelers weet aan te trekken.

Daarbij zegt de chef dat het niet verantwoord is om de prijs te verhogen in een tijd waarin huishoudens het op andere fronten al moeilijker hebben. Spencer gooit de deur echter niet helemaal dicht, want Microsoft blijft altijd hun verdienmodel evalueren en dus kan men niet zeggen dat de prijs helemaal nooit omhoog zal gaan.