De One Piece-franchise bestaat al 25 jaar en één van de manieren waarop dit wordt gevierd is met een nieuwe game: One Piece Odyssey. Deze game moest dit jaar nog verschijnen, maar dat wordt niet gehaald.

Bandai Namco heeft de releasedatum van de game gedeeld en deze staat nu op 13 januari 2023. Op deze datum kan je verschillende edities van het spel kopen, namelijk een Standard Edition, Digital Deluxe Edition en een Collector’s Edition. Deze versies van One Piece Odyssey bevatten het volgende:

Standard Edition A copy of the base game Digital Deluxe Edition A copy of the base game

Deluxe Pack Two petite jewelries (in-game accessories) Traveling outfit Sniper King

Adventure Expansion Pack Upcoming scenario downloadable content 100,000 berry (in-game currency)

Pre-Order Bonus Traveling Outfit Set Energy Apple (x10) Excite Apple (x10) Golden Jelly (x3)

Collector’s Edition (Europe) A copy of the game

Collector’s box

Luffy and Lim figurine (230x210x210mm)

SteelCase

Postcards (x3)

Er zijn ook nog drie nieuwe video’s van One Piece Odyssey verschenen. Dit is een trailer die de releasedatum bekendmaakt, een video met een boodschap van de producer en een video die het beeldje toont dat je krijgt als je de Collector’s Edition aanschaft. Deze video’s check je allemaal hieronder.