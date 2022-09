Een lichte ontgoocheling voor de fans van Final Fantasy, want het lijkt erop dat Square Enix geen nieuws heeft gegeven over Final Fantasy XVI vanop de Tokyo Game Show. Het enige wat we kregen, was wat concept art (onderaan te bewonderen). Producer Naoki Yoshida liet echter wel weten in een interview dat een nieuwe trailer bijna zal vrijgegeven worden.

“I haven’t gotten a chance to talk to the marketing or public relations teams at all, so I’m not sure how much I’m allowed to say, but I think we’ll probably be able to release the next trailer next month or so… And after that, I hope to be able to give a rough idea of when it will be released.”