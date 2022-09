Gisteren verschenen er ontzettend veel beelden van Grand Theft Auto VI online, die door Jason Schreier via zijn bronnen zijn aangemerkt als echte footage van de game. In de tussentijd is Take-Two Interactive volop bezig met het offline halen van de beelden, maar het lijkt een beetje dweilen met de kraan open te zijn.

De beelden zouden afkomstig zijn van een hacker die tevens de broncode buitgemaakt zou hebben. Deze hacker Teapotuberhacker heeft nadien op de GTA Forums een bericht achtergelaten dat hij bereid is om een deal met de ontwikkelaar te maken voor een bedrag van vijf cijfers.

“Ok, so this has gone unexpectedly viral, woke up to 3000 Telegram DM’s. If you are an employee of Rockstar or Take 2 and you’re trying to contact me, send me a message containing 22559219889638875756 on Telegram or you can email me at [email protected] ** from your corporate email address ** I will try to read all these replies soon – I am looking to negotiate a deal.”