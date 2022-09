Het grootste nieuws van afgelopen weekend was het plotseling online verschijnen van vroege Grand Theft Auto VI beelden. Een hacker onder de naam teapotuberhacker zou via Slack via een Rockstar medewerker toegang hebben gekregen tot veel footage van de game, alsook regels code.

Dat het lek echt is blijkt uit een bevestiging van journalist Jason Schreier en het actief offline halen van de content door Rockstar Games. De content werd als eerste op de GTA Forums geplaatst en daar zijn links naar de content op last van Rockstar Games en Take-Two Interactive offline gehaald.

Gezien het zeer vroege beelden betreft, is het verre van representatief voor het uiteindelijke product. Desalniettemin is er veel schade aangericht, gezien mensen de game kunnen zien maar niet op een manier zoals het bedoeld is. En terwijl dit zich blijft ontwikkelen, is al achterhaald wie de hacker precies is.

De hacker in kwestie claimt recent Uber te hebben gehackt en het zou gaan om een zestienjarige jongen die samenwerkt met een team van hackers. Heel privé gaat hij niet met zijn informatie om, waardoor zijn hele hebben en houden op het internet wordt gedeeld door mensen die zijn acties niet waarderen.

He was released on April 2nd 2022 and given a 1 month internet suspension (lol), he has continued running rampage through the interwebz with recently breaching Uber (and got practically no user data), along with the recent GTA 6 source code and video leaks. He works with a team of (not-so) skilled individuals who use him as a front man/mule to spread the word of said breaches. Instead of leaking user data which can be useful and worth the time, he just causes chaos and pointless breaches for cloud and notoriety.