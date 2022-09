Er zijn al drie delen in The Dark Pictures Anthology uitgegeven en de vierde game is ook al onderweg. De eerste twee games zijn alleen beschikbaar voor de vorige generatie consoles, terwijl de derde en het aankomende vierde deel ook voor current-gen consoles beschikbaar (zullen) zijn. Het ziet er nu naar uit dat deel één en twee binnenkort toch nog native te spelen zijn op de PlayStation 5 en Xbox Series consoles.

Op de website van PEGI – de instantie die voor Europa games van een leeftijdscategorie voorziet – is de omschrijving van Man of Medan en Little Hope aangepast. Bij de eerstgenoemde titel is een PS5-versie toegevoegd en bij de tweede een Xbox Series-versie en wederom een PlayStation 5-versie.

Voor Man of Medan wordt de current-gen console van Microsoft dus niet aangegeven. Het zou echter vreemd zijn als deze console wordt overgeslagen, terwijl Little Hope wel een Xbox Series-versie krijgt. We moeten nog even een officiële aankondiging afwachten en dan weten we meer.