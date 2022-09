Eind vorige maand kondigde Sony de line-up van PlayStation Plus games voor de maand september aan en tegelijk hebben ze ook laten weten wat Premium en Extra abonnees mogen verwachten in deze maand. Bij dezen een reminder dat het vandaag de dag is waarop er weer nieuwe games aan het aanbod toegevoegd zullen worden en het gaat deze keer om een aardige reeks van titels.

Zo is Deathloop vanaf vandaag beschikbaar voor PlayStation Plus Extra en Premium, maar ook Watch_Dogs 2 en Assassin’s Creed: Origins worden beschikbaar gesteld. Niet de minste titels. Hieronder een overzicht van alle nieuwe releases.

PS Plus Extra

Alex Kidd in Miracle World DX (PS4/PS5)

Assassin’s Creed Origins (PS4)

Chicory: A Colorful Tale (PS4)

Deathloop (PS5)

Dragon Ball XenoVerse 2 (PS4)

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 (PS4/PS5)

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (PS4)

Rayman Legends (PS4)

Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition (PS4)

Spiritfarer (PS4)

Watch_Dogs 2 (PS4)

PS Plus Premium

Bentley’s Hackpack (PS3)

Kingdom of Paradise (PSP)

Sly Cooper: Thieves in Time (PS3)

Syphon Filter 2 (PSX)

The Sly Collection (PS3)

Toy Story 3 (PSP)

Als je PlayStation Plus Premium abonnee bent, heb je automatisch ook toegang tot de PlayStation Plus Extra games. Voor een PlayStation Plus Essential, Extra en Premium abonnement kan je hier terecht. Als je woonachtig bent in België, dan kan je hier terecht.