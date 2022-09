Microsoft en Japan, het is tot op heden nooit echt een succesvol huwelijk geweest. Toch blijft het Amerikaanse bedrijf z’n best doen en het streven is om meer Japanse games naar de Xbox te brengen. Daarom waren ze ook uitgebreid aanwezig op de Tokyo Game Show vorige week en hebben ze verschillende Japanse games voor Game Pass aangekondigd.

In een gesprek met IGN zegt Sarah Bond van Xbox dat ze erg blij is met de vooruitgang die ze hebben geboekt. Er zijn in Japan meer dan 250 ontwikkelaars die games maken voor de Xbox, waarvan er 150 inmiddels zijn uitgebracht en 100 via Game Pass beschikbaar zijn. Hieronder vallen ook titels uit andere Aziatische landen.

“One of the things that I’m super excited about is that we have over 250 developers in Japan developing games for Xbox right now. 150 have already shipped, 100 of them are in Game Pass and we [just] got to announce 15 titles made in Asia and 13 in Japan.”

Daarnaast is Phil Spencer recent op bezoek geweest bij Kojima Productions, alsook bij andere ontwikkelaars om zo meer unieke titels naar de Xbox te brengen. Dit is namelijk iets wat de spelers op de Xbox graag zouden willen.

“It’s not too much to hope for. We’ve just met with Kojima-san from Kojima Productions and many other game creators to talk about bringing unique titles to the Xbox.

We understand that many game fans want that. We are also aware of the common desire for games from Japan. We are working on creating such titles, so please look forward to it.”