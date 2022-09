Er zijn verschillende insiders die geregeld met interessante nieuwtjes komen. De bekendste is natuurlijk Tom Henderson, maar ook Jason Schreier van Bloomberg heeft vaak mooie scoops te pakken. Hij doet dit veelal op basis van gesprekken met mensen uit de industrie die anoniem willen blijven. Andere insiders hebben ook zo hun eigen bronnen weer, zoals The Snitch die een haast foutloze trackrecord heeft.

Plots dook er recent een nieuwe op, ene ‘@TheRealInsider’ die veel informatie lekte omtrent Ubisoft Forward en dan met name de Assassin’s Creed aankondigingen. Met geanonimiseerde Twitteraccounts is het zeer lastig om uit te vogelen wie de individuen erachter precies zijn, totdat je zelf natuurlijk verklapt NDA’s aan je laars te lappen.

De persoon achter dit account blijkt namelijk YouTuber Dan Allen te zijn, die voor zijn kanaal toegang had tot een vroege presentatie van al het Assassin’s Creed nieuws. Hierbij stond hij onder NDA wat wil zeggen dat hij niets mocht delen tot het embargo verliep. Dit deed hij alsnog, maar dan via TheRealInsider op Twitter.

Hij heeft echter een kapitale fout gemaakt, want hij reageerde gisterenavond op iemand die weer op The Real Insider had gereageerd. Hij deed dit echter vanaf zijn normale Twitteraccount en daarmee werd duidelijk dat de YouTuber zelf achter The Real Insider zit.

Kort hierop verdween het account van The Real Insider en ook zijn tweet werd offline gehaald, maar het was al opgemerkt door anderen. Vandaag heeft hij op Twitter een bericht geplaatst waarin hij zijn excuses aanbiedt en dat hij zich schaamt. Ubisoft heeft nog niet gereageerd, maar gezien Dan Allen zijn afspraken met Ubisoft gebroken heeft kan het zijn dat de uitgever juridische stappen onderneemt.