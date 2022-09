Gezien we ruim voorbij de helft van de maand september zijn, heeft Microsoft bekendgemaakt welke titels er voor de rest van de maand op het programma staan. De grote release is toch wel Deathloop, die vanaf vandaag beschikbaar is via Game Pass. Ook is die titel toegevoegd aan PlayStation Plus Extra en Premium.

De line-up voor de rest van de maand bestaat echter uit meer titels en die hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Vanaf vandaag

Hardspace: Shipbreaker (Cloud & Xbox Series X|S)

Vanaf 22 september

SpiderHeck (Console & pc)

Beacon Pines (Cloud, console & pc)

Slime Rancher 2 (Cloud, Xbox Series X|S & pc)

Vanaf 27 september

Moonscars (Cloud, console & pc)

Grounded (Cloud, console & pc)

Vanaf 29 september

Let’s Build A Zoo (Cloud, console & pc)

Valheim (Pc)

Vanaf 30 september

PAW Patrol Grand Prix (Cloud, console & pc)

Via Xbox Cloud Gaming is het mogelijk om verschillende games met touch besturing te spelen en er zijn weer nieuwe games aan dat specifieke aanbod toegevoegd. Hieronder de nieuwe toevoegingen op een rijtje. De enige uitzondering is Grounded, die verschijnt immers pas op 27 september.

Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition

Grounded – Full Release

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered

Road 96

Shadowrun Returns

Shadowrun: Dragonfall

Shadowrun: Hong Kong

This War of Mine

Torment: Tides of Numenera

Naast dat er veel nieuwe games bijkomen, zullen er ook weer games uit Game Pass weggehaald worden. De onderstaande lijst van titels is vanaf 30 september niet langer beschikbaar om te spelen via de service. Als je een van deze games wilt spelen, raden we je aan dat snel te doen.

AI: The Somnium Files (Cloud, console & pc)

Astria Ascending (Cloud, console & pc)

Dandy Ace (Cloud, console & pc)

Dirt 4 (Pc – EA Play)

Dirt Rally (Pc – EA Play)

Going Under (Cloud, console & pc)

Lemnis Gate (Cloud, console & pc)

Slime Rancher (Cloud, console & pc)

Subnautica: Below Zero (Cloud, console & pc)

The Procession to Calvary (Cloud, console & pc)

Unsighted (Cloud, console & pc)

Visage (Cloud, console & pc)

