Rockstar Games is afgelopen weekend slachtoffer geworden van een hack waardoor beelden en informatie van Grand Theft Auto VI op straat zijn beland. Dit heeft een grote impact op het moraal van de studio en het bijzonder de medewerkers, de game is immers naar buiten gekomen op een manier die absoluut niet zo bedoeld was.

Het goede nieuws is dat Rockstar Games vooralsnog niet verwacht dat de ontwikkeling vertraging oploopt, maar de impact zal desalniettemin enorm zijn. Al snel bleek echter dat dezelfde hacker/groep ook verantwoordelijk is voor het hacken van Uber laatst en aan de hand van de ontwikkelingen heeft Uber een nieuwe update gegeven.

Op hun website omtrent de veiligheid van de dienst staat te lezen dat ze geloven dat de hacker onderdeel uitmaakt van de groep Lapsus$, die het laatste jaar steeds actiever is geworden. Andere bedrijven die door deze groep zijn aangevallen, zijn Microsoft, Cisco, Samsung en meer. Ook Rockstar Games nu dus.

Volgens Uber staan ze in nauw contact met de FBI en de Amerikaanse Justitie omtrent deze zaak. Rockstar Games heeft zelf niet gesproken over welke stappen ze ondernemen, maar gezien de groep vaker bedrijven aanvalt, is het aannemelijk dat de FBI hier grondig naar gaat kijken.

We believe that this attacker (or attackers) are affiliated with a hacking group called Lapsus$, which has been increasingly active over the last year or so. This group typically uses similar techniques to target technology companies, and in 2022 alone has breached Microsoft, Cisco, Samsung, Nvidia and Okta, among others. There are also reports over the weekend that this same actor breached video game maker Rockstar Games. We are in close coordination with the FBI and US Department of Justice on this matter and will continue to support their efforts.