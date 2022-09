Liefhebbers van de eerste Devil May Cry-game hebben aan Soulstice een goed en modern alternatief. De game ligt sinds gisteren in de (digitale) winkels en daarom is er nog een lanceringstrailer beschikbaar gesteld.

Soulstice blinkt vooral uit in zijn gevechten en het is dan ook niet vreemd dat in de nieuwe video daar de focus op ligt. Ben je niet vies van snelle actie en intense knokpartijen, check dan hieronder de lanceringstrailer van de game.