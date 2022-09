PlayStation-gamers zitten de aankomende jaren nog wel goed voor wat betreft de beschikbaarheid van Call of Duty; Sony had immers voorafgaand aan Microsofts overname van Activision nog een afspraak staan met de laatstgenoemde. Het is echter nog niet duidelijk wat er daarna met Call of Duty gaat gebeuren en of het mega-IP nadien alleen op het Xbox-platform beschikbaar zal zijn.

De nodige instanties zijn de overname in ieder geval nog aan het onderzoeken, waarin Sony beargumenteert dat Call of Duty dusdanig groot is, dat het bepaalt welke console aangeschaft gaat worden door de spelers. Een andere partij die de situatie nauwlettend in de gaten houdt, is natuurlijk EA. De uitgever en ontwikkelaar is natuurlijk verantwoordelijk voor Call of Duty’s grootste concurrent: Battlefield.

Nu heeft het bedrijf bij monde van CEO Andrew Wilson onthuld dat de eventuele exclusiviteit van Call of Duty een “enorme kans” is voor Battlefield. Tijdens een Goldman Sachs-evenement (gerapporteerd door Stephen Totilo) zegt Wilson dat Battlefields platformonafhankelijkheid EA zou kunnen helpen, mocht de concurrent op termijn toch exclusief gaan.

Wilson zegt tevens dat men in de laatste twee games niet het beoogde niveau heeft gehaald, maar de chef heeft nog steeds vertrouwen in het IP en dat het slechts een kwestie is om het juiste creatieve team achter de games te plaatsen.