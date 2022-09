A Plague Tale: Requiem is recent al voorzien van een gameplay video, waarin veel aspecten van de game voorbij komen. Toch is er wederom zo’n video vrijgegeven, alleen wordt er hier nu één onderdeel in uitgelicht: het gebruik van alchemie.

Amicia heeft met A Plague Tale: Innocence al een heel avontuur achter de rug, dus het meisje weet ondertussen hoe ze zich moet verdedigen. Een van de manieren waarop ze dat in het vervolg doet is middels het gebruik van alchemie. Zo kan zij onder andere vuurbommen en rookbommen maken.

Wat voor mogelijkheden Amicia nog meer heeft kan je in de video hieronder bekijken.