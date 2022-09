Het lijkt weer even een piek te zijn qua hacks, na Uber, Rockstar Games en andere partijen is het nu 2K Games die slachtoffer is geworden van ongewenste toegang. Via een verklaring heeft de uitgever laten weten dat ongeautoriseerde mensen toegang hebben gekregen tot een helpdesk dat door 2K Games gebruikt wordt.

De informatie die via de hack is bemachtigd, is door de hacker(s) gebruikt om een mail uit te sturen met een dubieuze link. Dit met als doel om inloggegevens te bemachtigen, verstopt achter de vraag om de 2K launcher te downloaden. Mocht je zo’n mail hebben gekregen en op de link hebben geklikt, volg dan de stappen zoals hieronder aangegeven.

Het gecompromitteerde platform blijft offline totdat 2K Games de beveiliging heeft aangepakt. Tot die tijd is het advies om erg voorzichtig om te gaan met communicatie vanuit 2K Games.