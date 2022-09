Dat voetbalclubs partner worden van de FIFA-reeks is niet bijzonder meer. Zo zijn bijvoorbeeld vorige maand Celtic en de Rangers een partnerschap aangegaan. Nu is er echter een voetbalteam aangekondigd voor FIFA 23 dat helemaal niet bestaat.

Als je het nieuwste deel in de voetbalreeks koopt, dan kan je ook spelen met AFC Richmond. Dit zal waarschijnlijk niet bij iedereen een belletje doen rinkelen, maar dit team staat centraal in de Apple TV+ serie Ted Lasso, en is dus een verzonnen elftal. Lasso is de manager van de fictieve club en natuurlijk zit ook hij in FIFA 23.

AFC Richmond is speelbaar in de carrière modus, Kick-Off, Online Friendlies en Online Seasons. Tevens kan je met Ultimate Team diverse tenues, items en dergelijke van de fictieve voetbalclub bemachtigen.

De toevoeging van AFC Richmond aan FIFA 23 wordt gevierd met een trailer, die je hieronder kunt bekijken.