De originele Splinter Cell is inmiddels al behoorlijk wat jaren oud, maar de game zal in de toekomst terugkeren in de vorm van een remake. Toen de remake werd aangekondigd was de titel pas net in ontwikkeling, dus het zal nog wel even duren vooraleer het uitkomt.

Uit een nieuwe vacature bij Ubisoft blijkt nu dat niet alleen de gameplay en de audiovisuele aspecten opnieuw worden gemaakt, maar dat er ook veel aandacht aan het verhaal gegeven wordt. De omschrijving van de vacature voor scriptschrijver leert ons dat Ubisoft het verhaal opnieuw zal schrijven en updaten.

Dit om het verhaal beter te laten passen bij het publiek van nu, terwijl de geest en thema van de originele game behouden blijft.

“Using the first Splinter Cell game as our foundation we are rewriting and updating the story for a modern-day audience. We want to keep the spirit and themes of the original game while exploring our characters and the world to make them more authentic and believable.”