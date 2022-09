Microsoft heeft aangekondigd dat er een nieuwe systeemupdate voor de Xbox is uitgebracht en die komt met een aantal nieuwe features. Eén daarvan is de mogelijkheid om de kleur van de Xbox knop op de Elite Wireless Controller Series 2 aan te passen. Je kunt dit aanpassen via de kleurinstellingen van de Xbox Accessoires app op de console.

Interessanter is een herziening van de game bibliotheek op de console, waardoor het gemakkelijker is om toegang tot je games en apps te krijgen. Gemakkelijker in de zin van dat het overzichtelijker is, waardoor je er sneller bij kunt. De gehele interface van de bibliotheek is namelijk van een nieuw design voorzien, waar je via de bovenstaande screenshot een indruk van krijgt.

Wat betreft games is het vanaf nu mogelijk om een standaard installatielocatie te bepalen. Dus als je nieuwe games graag op de externe schijf wilt opslaan en apps bijvoorbeeld intern, dan kan je dat zo instellen. Ook kan je de Xbox zelf laten bepalen wat het handigste is.

Twee andere updates zijn geluidsonderdrukking op de Xbox One en de mogelijkheid om party’s op te zetten via de Xbox app. Dat eerste werd eerder al uitgerold voor de Xbox Series X|S, nu zijn de Xbox One en Windows 10/11 pc’s aan de beurt.

Via een update van de Xbox app voor mobiel is het nu mogelijk om met de optie ‘Start Party’ direct met vrienden in een game te duiken. Hiermee hoef je niet telkens een nieuwe party aan te maken als je met vrienden online gaat gamen. Je kunt hierbij wel kiezen uit een nieuwe party, maar ook reeds aangemaakte party’s gebruiken.