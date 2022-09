Nadat we eerder deze maand een relatief ‘grote’ firmware update hebben ontvangen voor de PlayStation 4, is de update die nu is uitgebracht daar het tegenovergestelde van. Sony heeft firmware update 10.01 beschikbaar gesteld en het is een update zoals we die vaker zien.

De bekende tekst “This system software update improves system performance” is het enige wat zichtbaar is in de patch notes en daarmee stelt deze update eigenlijk niet veel voor. Of er verborgen features bijzitten moet nog blijken, maar de kans is zeer klein gezien dat bijna nooit voorkomt met dit soort updates.