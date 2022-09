Microsoft stelt first-party games direct op de release via Xbox Game Pass beschikbaar en dat maakt een lidmaatschap op de dienst natuurlijk erg aantrekkelijk. Sony PlayStation daarentegen doet dat niet met hun grote releases, waardoor PlayStation Plus Extra en Premium een andere benadering kennen.

Sony heeft al meermaals aangegeven niets te zien in het beschikbaar stellen van grote titels via de service, althans, niet op de release. Dit heeft Shuhei Yoshida nu verder toegelicht, waarbij hij het voorbeeld van een blockbuster aanhaalt die ook via verschillende fases beschikbaar wordt gesteld: eerst de bioscoop, dan pay-per-view en nadien pas op televisie.

Volgens Yoshida is deze benadering goed voor de levenscyclus van een game, wat ontwikkelaars ook weer helpt. Zij kunnen er op die manier het meeste aan verdienen en dat is belangrijk om de kwaliteit van nieuwe titels te waarborgen, wat eerder al eens door PlayStation CEO Jim Ryan werd aangestipt.

“Our approach is we like to help publishers manage the lifecycle [of a game]. It’s like when a movie comes out in the theatre first, and then goes to pay-per-view or streaming or free television. Every time it generates new revenue or a broader audience. So, in the same kind of way, we believe in the premium release of a title, but after six months or 12 months, when the game’s sales come down, inclusion into PS Plus can help resurface these games.”