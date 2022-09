Electronic Arts beloofde een poosje terug al dat ze de FIFA 23 web app voor de release van de game beschikbaar zouden maken. Dit zouden ze deze week doen en ze voegen daad bij woord, de web app is online gegaan (klik hier). Daarmee krijgen spelers die toegang hebben de mogelijkheid om alvast met FIFA Ultimate Team aan de slag te gaan.

Om in aanmerking te komen moeten spelers een FUT 22 club hebben gemaakt in FIFA 22 en dit voor 1 augustus. Als spelers hun clubs in de tussentijd verwijderd hebben, krijgen ze geen toegang. Is de FUT 22 club na 1 augustus aangemaakt, dan is het eveneens niet mogelijk om toegang te krijgen.

Daarnaast zal vandaag ook de mobiele companion app online gaan. In beide programma’s is het mogelijk om pakketjes te openen en items te verkopen in FIFA Ultimate Team 23. De pakketten die toegekend worden komen onder andere op basis van de speelhistorie.