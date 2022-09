Electronic Arts heeft voor FIFA 23 qua soundtrack werkelijk alles uit de kast getrokken. Er hebben namelijk nog nooit eerder zoveel nummers deel uitgemaakt van een FIFA-game dan in het aankomende FIFA 23.

De uitgever meldt dat er meer dan honderd muzieknummers te horen zullen zijn in FIFA 23. Een aantal artiesten die ten gehore gebracht zullen worden in de game zijn: Stromae, Central Cee, Ark Woods en Nas. Je kan al een groot aantal van deze nummers beluisteren via Spotify.

Of Electronic Arts net zoveel werk heeft gemaakt van de gameplay, zal volgende week vrijdag duidelijk worden. Dan ligt het spel namelijk in de winkels.