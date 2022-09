Eerder deze week werd bekend dat de YouTuber Dan Allen vertrouwelijke informatie omtrent Assassin’s Creed had gelekt via Twitter. Hij wilde ook als een soort insider een graantje meepikken van alle aandacht die dit soort types krijgen, maar door een domme fout verklapte hij zijn identiteit.

Sindsdien was het wachten op een reactie van Ubisoft, die ongetwijfeld actie gaat ondernemen. De uitgever heeft de YouTuber en ook andere media een NDA laten tekenen, wat als middel dient om te voorkomen dat de content eerder dan op de afgesproken datum en tijd online verschijnt.

Allen heeft die afspraak duidelijk gebroken en dat kan juridische gevolgen hebben. Ubisoft heeft nu gereageerd bij Eurogamer op de situatie en stelt dat het schadelijk is op meerdere frontent. Ook nemen ze dit zeer serieus en ze zullen passende stappen nemen.

Welke stappen dat zijn is niet bekend, gezien Ubisoft niet op individuele zaken ingaat. De reactie van de uitgever is als volgt:

“We regularly provide access and information on our games under NDA to trusted partners. When that trust is compromised, or information is leaked by an individual, it’s not only damaging and demoralising to our teams, but it takes away from an exciting reveal moment and experience for our players. While we won’t speak on an individual case, we do take these matters seriously and will manage accordingly.”